Por Inês André de Figueiredo e João Ricardo Pateiro 23 Agosto, 2019 • 15:45

Centenas de adeptos portistas estão no Estádio do Dragão para se despedirem da equipa antes do jogo deste sábado, no Estádio da Luz.

Benfica e FC Porto protagonizam o primeiro clássico da temporada, logo à terceira jornada, numa altura em que as águias somam duas vitórias e os dragões uma vitória e uma derrota.

Esta sexta-feira, Pinto da Costa tinha-se mostrado confiante na presença de claques e adeptos na partida para Lisboa, o que acabou por acontecer.

Vão estar presentes "muitos membros da claque e portistas para dar uma saudação e um voto de confiança à equipa", afirmou o presidente portista.