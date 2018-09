Jardel renova com o Benfica até 2021

O central brasileiro Jardel renovou esta sexta-feira contrato com o Benfica até 2021, anunciou o clube 'encarnado' na sua conta oficial no Twitter.

"Jardel renova até 2021", anunciou o Benfica, numa notícia acompanhada por uma foto em que aparece o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e Jardel, com uma camisola com o seu nome e o número 2021.

O jogador 'canarinho', de 32 anos, chegou ao clube 'encarnado' em janeiro de 2011, proveniente do Olhanense e já depois de uma primeira passagem pelo Estoril Praia, clube ao serviço do qual se estreou em Portugal, na época 2009/2010.

Jardel tem sido o capitão do Benfica em 2018/19, face às consecutivas ausências do compatriota Luisão, e feito dupla no centro da defesa com o agora internacional 'AA' Ruben Dias.