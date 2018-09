O Chelsea foi a Anfield Road derrotar o Liverpool, por 2-1, afastando assim o líder do campeonato na Taça da Liga de futebol, de que hoje se disputou a terceira ronda da prova.

O sorteio ditara um jogo grande para esta fase inicial da competição e o ambiente no mítico estádio do Liverpool não desiludiu, apesar de ambos os lados deixarem muitos dos titulares habituais fora da luta.

Os londrinos começaram melhor, mas acabaram por permitir uma boa reação do Liverpool, que chegou ao golo aos 58 minutos, através de Daniel Sturridge.

Já com Hazard, N'Golo Kanté e David Luiz na equipa, o Chelsea pressionou e conseguiu virar o resultado a seu favor, para uma vitória merecida.

O italiano Emerson empatou, aos 79, num golo que obrigou o árbitro a recorrer ao videoárbitro, e o tento da vitória chegou no minuto 85, com um 'slalom' por entre defesas do belga Hazard.

Ainda no que se refere a jogos entre equipas do primeiro escalão, o Watford foi a Londres perder com o Tottenham, 4-2 nas grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar.

O Watford, com o português Domingos Quina a titular, adiantou-se aos 46 minutos, através do nigeriano Isaac Success. Dele Alli (82 minutos, de grande penalidade) e o espanhol Lamela (86) viraram o resultado.

Capoue, aos 89 e com o Watford em desvantagem - expulsão de Kabasele aos 81 -, empatou e obrigou o jogo a ir para o desempate através de grandes penalidades.

Na 'lotaria' dos penáltis, a sorte 'sorriu' aos Spurs, numa sequência de remates que terminou com o jovem internacional luso a falhar.

Muito mais calmas foram as vitórias de Arsenal e West Ham, ambos perante emblemas de escalões secundários.

Os 'gunners' receberam o Brentford, do segundo escalão, e conseguiram um triunfo sem discussão, por 3-1.

Quanto aos 'hammers', pura e simplesmente 'massacraram' o Macclesfield, do quarto escalão, por 8-0.

A Taça da Liga está já marcada pela eliminação do Manchester United, às mãos do Derby County, nos penáltis, enquanto que o campeão Manchester City segue em frente, após vitória em Oxford.