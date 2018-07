Chelsea contrata Maurizio Sarri como treinador

"Estamos encantados por acolher Maurizio e esperamos com impaciência que ele traga a sua filosofia do futebol para o Chelsea", disse a vice-presidente do clube, Marina Granovskaia, em comunicado.

Maurizio Sarri, de 59 anos, treinava até agora o clube italiano de Nápoles, onde ajudou o clube a alcançar o segundo lugar da Série A por duas vezes e onde alcançou o prémio de treinador do ano em 2017.

"Estou muito feliz por vir para o Chelsea e para a 'Premier League'. É um novo período entusiasmante na minha carreira", disse Sarri.

O Chelsea anunciou na sexta-feira a saída do treinador italiano Antonio Conte, que orientou a equipa de futebol do clube londrino durante duas épocas, nas quais conquistou um título de campeão e venceu uma Taça de Inglaterra.