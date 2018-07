Ciao, Juve. Ronaldo já está em Turim e realiza primeiro treino

A nova epopeia do português Cristiano Ronaldo começa esta segunda-feira nos "bastidores" de uma peça chamada Juventus, constituída por vários atos, onde entra em cena um dos maiores protagonistas da história do futebol mundial.

Para trás, Cristiano Ronaldo deixa um rasto de "destruição", tendo semeado o "pânico" nas equipas adversárias espanholas, inglesas e portuguesas. Traz na algibeira um curriculum invejável, firmado a golos, vitórias e troféus individuais e coletivos.

Com a camisola do Real Madrid, Ronaldo acumulou mais golos do que jogos e conquistou a Liga dos Campeões por quatro vezes, além de dois títulos do campeonato espanhol, da Taça do Rei, Supertaças de Espanha e Europa e três títulos do Mundial de Clubes.

Em 438 jogos de " escudo real" ao peito, o madeirense atingiu a marca dos 451 golos, transformando-se no melhor marcador do clube. Entre 44 "hat-trick", três botas de ouro que fizeram 119 assistências, aclamado por cinco vezes com o prémio de melhor futebolista do ano da FIFA, agora designado "The Best", tendo sido o melhor marcador da Liga dos Campeões por seis vezes, transformando-se no mais eficaz da história da competição eis o "cartão de visita" do novo camisola 7 dos Bianconneros.

Com a equipa italiana a marcar presença na International Champions Cup, o maior torneio ao nível de clubes em fase de preparação, onde os pupilos às ordens de Massimiliano Allegri irão defrontar os madrilenos a 4 de agosto, Ronaldo irá treinar-se no centro de Continassa a partir das 14h00 (hora de Lisboa) desta segunda-feira.

Na primeira sessão de trabalho, Ronaldo terá apenas a companhia dos outros jogadores que estiveram no Mundial 2018: Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur.