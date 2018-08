Claque da Lazio não quer mulheres nas 10 primeiras filas da curva norte

Um episódio de sexismo, protagonizado por alguns adeptos da claque da Lazio, "Irriducibili", está a gerar polémica no futebol italiano .

Tudo se passou no jogo da 1.º jornada da liga italiana, com a Lazio a receber o vice-campeão Nápoles, com quem perdeu por 1-2. Momentos antes dos "Biancocelesti" se estrearem na Série A, circularam pela "curva norte" do Estádio Olímpico de Roma (partilhado com a AS Roma), setor onde ficam os "Irriducibili", uns panfletos que recomendavam que as mulheres não ocupassem as 10 primeiras filas daquele setor.

"A curva norte representa um lugar sagrado para nós. Um ambiente com um código que não está escrito mas que é respeitado. As primeiras filas são, e sempre foram, como que trincheiras da linha da frente. Nessas filas não admitimos mulheres, esposas e namoradas, por isso pedimos que se sentem para lá das 10 primeiras filas. Quem escolhe o estádio como alternativa a um dia despreocupado e romântico na Villa Borghese (palácio em Roma, Itália), que vá para outros setores", pode ler-se no panfleto, assinado por "Direttivo Diabolik Pluto".

Esta não é a primeira vez que a claque está envolvida em polémicas. Na temporada passada, a Lazio teve de pagar uma multa de 50 mil euros, por causa dos adeptos terem mostrado uma imagem de Anne Frank com uma camisola do rival AS Roma, com mensagens anti-semitas.