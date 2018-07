Claques do Sporting não apoiam nenhuma candidatura às eleições

Os quatro grupos organizados de adeptos do Sporting manifestaram "total independência e equidistância" em relação a todas as candidaturas às eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta, marcadas para 8 de setembro.

Em comunicado publicado no site oficial do clube lisboeta, a Juventude Leonina, Directivo Ultras XXI, Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting reafirmaram a "censura e repúdio" pelos acontecimentos na Academia de Alcochete, em que foram agredidos futebolistas e treinadores do Sporting.

Há oito sócios que já manifestaram a intenção de se candidatarem à presidência do Sporting: Frederico Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal, Fernando Tavares Pereira, Carlos Vieira, Bruno de Carvalho, presidente que foi destituído por decisão da maioria dos sócios que votaram em Assembleia Geral extraordinária, e João Benedito.