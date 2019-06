O Benfica informou, esta quarta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da receção de uma proposta de 126 milhões de euros, pagos em prestações, por João Félix.

O valor está seis milhões de euros acima do valor da cláusula de rescisão, que o Benfica justifica como necessários para contemplar "o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta".

Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000.

Natural de Viseu, cidade onde nasceu em 1999, João Félix iniciou a carreira no FC Porto, onde atuou nas camadas jovens durante seis anos. Em 2015, foi contratado pelo Benfica, tendo realizado épocas de grande nível nos juniores, sendo treinado por João Tralhão e Bruno Lage.

Estreou-se na equipa sénior pela mão de Rui Vitória, na segunda jornada da Liga, frente ao Boavista, a 18 de agosto do ano passado.

Foi com Lage que passou a ter um papel preponderante na corrida pela reconquista. Em 43 jogos com a camisola do Benfica, apontou 20 golos. O talento, a técnica e a juventude fizeram dele um alvo apetecível para os tubarões europeus, mas é o Atlético que leva um dos talentos mais promissores da Europa.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada.

Mais se informa que o valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta. Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros).

Lisboa, 26 de junho de 2019"