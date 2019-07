Clube turco emociona com o vídeo da nova camisola

© twitter/Trabzonspor

Abdülkadir é a estrela maior do Trabzonspor. O jovem médio tornou-se um ídolo para os adeptos e para os miúdos do clube. No interior da Turquia, nas montanhas, os equipamentos não abundam e quem quer jogar tem de ter a camisola do clube, certo? Sobretudo, tem de ter escrito o nome de Abdülkadir e o número. É este o mote para o vídeo promocional da nova camisola do Trabzonspor.

O Trabzonspor é o clube da cidade portuária de Trabzon. É um histórico da Primeira Liga turca e um dos "Quatro Grandes" (juntamente a Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas). Abdülkadir Ömür é um jovem médio que foi apontado ao Benfica no verão passado. Em maio deste ano também, juntamente com os interessados Manchester United e Lille. Mas o prodígio turco continua em Trabzon.