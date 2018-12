Coates regressa aos convocados do Sporting para visita ao Feirense

O defesa Sebástian Coates regressou esta sexta-feira aos convocados do Sporting, que no sábado visita o Feirense, em encontro da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga de futebol.

O central uruguaio, que cumpriu suspensão na última partida dos 'leões', na derrota diante do Vitória de Guimarães (1-0), é uma das poucas novidades na lista de convocados para a deslocação a Santa Maria da Feira.

Por outro lado, o guarda-redes Renan Ribeiro foi rendido por Luís Maximiano na convocatória, da qual saíram igualmente Marcelo, que, entretanto, rumou aos norte-americanos Chicago Fire, e Bruno Paz.

Fora das opções do técnico Marcel Keizer continuam Nani, Battaglia, Wendel e Montero, todos a recuperar de problemas físicos.

O Sporting, terceiro classificado do grupo D, com três pontos, defronta o Feirense, primeiro com seis, no sábado, a partir das 19:45, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.

À Sporting TV, o treinador do Sporting admitiu que vencer amanhã pode não bastar para que os leões sigam em frente na Taça da Liga.

"Nós estamos dependentes do outro jogo, mas primeiro temos de olhar para nós, para o nosso encontro. Há que tentar vencer, o que é uma tarefa difícil e só depois ver o que acontece na outra partida. Sabemos que tudo pode mudar por apenas um golo e, portanto, durante o encontro temos de perceber se devemos procurar mais golos ou jogar à defesa", explicou.

O Sporting precisa de vencer o Feirense este sábado para garantir o apuramento para a final a quatro da Taça da Liga e esperar pelo resulado entre Maritimo e Estoril Praia. Caso Sporting e Estoril Praia vencam os respectivos encontros, passa a equipa com melhor diferença entre golos marcados e sofridos.