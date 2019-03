"Cobardes agressões." Sporting vai "agir criminalmente" contra membro do Boavista

O Sporting "agirá criminalmente" contra Jorge Loureiro, membro do Conselho Geral do Boavista, devido aos "vergonhosos acontecimentos verificados depois do final do jogo Boavista FC-Sporting".

PUB

O clube de Alvalade fala em "cobardes agressões ao membro do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal [Miguel Nogueira Leite] e também no clima de intimidação criado por um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas pertencentes aos Órgãos Sociais do Boavista FC, sobre dois membros do CD do SCP".

De acordo com comunicado divulgado pelos leões , Pedro Proença é "testemunha" do sucedido. Os atos terão levado a um "pedido de desculpas dos dirigentes do Boavista FC, Dr. Álvaro Braga e Dr. Vítor Murta, ao presidente do SCP".

Além da ação criminal contra o filho de Valentim Loureiro, o Sporting vai ainda participar "junto da Liga Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol e das entidades competentes com vista à exclusão de Jorge Loureiro dos recintos desportivos de Portugal".

"Participará junto da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol para comprovar as condições de segurança existentes no Estádio do Bessa, devendo aquelas entidades tomar as necessárias medidas, nomeadamente disciplinares, quanto aos factos ocorridos contra o dirigente do SCP", pode ler-se na nota.

O clube de Alvalade acredita que "o futebol português necessita de ser defendido de todos estes ataques", sendo que "todos os dirigentes desta modalidade têm de conseguir pautar as suas condutas e intervenções com elevado sentido de urbanidade e respeito por todos os agentes".

"Temos de conseguir pôr fim a estes delírios que quase todas as semanas envergonham o nosso campeonato", acrescenta a mesma nota.

A reação de Jorge Loureiro

Num comunicado divulgado pelo Expresso , Jorge Loureiro nega as acusações. "Não agredi qualquer pessoa, seja a que referem na notícia, seja qualquer outra", esclarece, assegurando que não foi identificado por "nenhuma força policial".

"Talvez a pessoa que me acusa de algo que não fiz esteja a fazer o que Raphinha fez no campo, uma boa cena de teatro, talvez para tentar branquear a vergonha que se passou no jogo", acusa o filho de Valentim Loureiro.

O membro do Boavista revela ainda que está a ponderar a instauração de uma queixa-crime "contra quem deu esta notícia bem como quem a divulgou, e pedir um ressarcimento patrimonial pela difamação de que estou a ser alvo".