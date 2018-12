No duelo de Desportivos, Aves venceu Chaves. Detentores da Taça seguem em frente

O Desportivo das Aves venceu hoje o Desportivo de Chaves, por 2-0, e qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal em futebol, continuando a defender o troféu conquistado na última temporada.

O adeptos avenses não deixaram passar a oportunidade de lembrar o feito histórico e, conquistada a vantagem, com tentos de Mama Baldé, aos 46 minutos, e de Vítor Gomes, aos 64, entoaram várias vezes "É até ao Jamor" e "Campeões".

O Aves foi a melhor equipa em campo e justificou a vitória, num jogo que penalizou, mais uma vez, um Chaves em crise de resultados, à procura de se reajustar às ideias do novo técnico e a necessitar de uma injeção de confiança.

A primeira parte foi monótona e sem momentos de grande interesse, muito por culpa do baixo ritmo imposto pelas duas equipas, pouco agressivas sem bola e, por isso, incapazes de criar desequilíbrios n último terço.

Mesmo sem chuva na maior parte do tempo e com um relvado 'simpático', as duas equipas abusaram do jogo lento e previsível, com as defesas a levarem a melhor sobre os ataques, e nem a opção pelo remate exterior deu resultados ao flaviense Avto, aos 18 minutos, ou ao avense Hamdou, aos 26.

O melhor que se viu aconteceu perto do intervalo, num livre ensaiado, em que Vítor Gomes falhou a emenda à boca da baliza dos transmontanos.

O Aves surgiu mais forte no segundo tempo, favorecido pelo tento inaugural, anotado logo no primeiro minuto por Mama Baldé, aproveitando uma bola solta à entrada da área.

O golo animou os locais, que aumentaram a velocidade de circulação e o volume ofensivo, não estranhando o segundo tento, apontado por Vítor Gomes, com um remate cruzado à entrada da área do Chaves.

Os transmontanos, que pouco antes tinham reclamado uma alegada mão na área do Aves, tentaram reagir, mas fizeram-no quase sempre sem grande chama e com pouco perigo, excetuando um lance aos 88 minutos, em que Beunardeau, por duas vezes, com grandes intervenções, negou o golo a Platiny e, na sequência do canto, a William.