O Desportivo das Aves venceu este domingo o Rio Ave por 2-0, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, impondo aos vila-condenses o 10.º jogo consecutivo sem vencer em casa, para o campeonato.

Rodrigo, de grande penalidade, aos 36 minutos, começou a desenhar a vitória avense, com Mamá Balde, aos 83 minutos, a fechar um resultado que se ajusta, dada a maior objetividade dos visitantes, perante um Rio Ave inconstante e pouco assertivo na finalização.

Com este resultado, o Aves ganha ânimo na luta pela manutenção, no 12.º lugar, com 29 pontos, enquanto que o Rio Ave, mesmo sem vencer nos Arcos desde outubro de 2018, ainda segura o nono posto, com 32.

O Aves deixou o primeiro sinal de perigo, num cabeceamento de Jorge Fellipe, logo aos seis minutos, para defesa de Leo Jardim, mas os vila-condenses responderam, forçando a entrada pelos corredores, apesar de a finalização se revelar uma pecha para os comandados de Daniel Ramos.

Aos 26 minutos, e igualmente na sequência de bola parada, o central Jorge Fellipe voltou a ameaçar baliza do Rio Ave, num novo cabeceamento, mas desta feita ao lado, quando não tinha oposição.

À perdida dos visitantes, os donos do terreno responderam com o seu primeiro remate no desafio, já perto de meia hora, numa tentativa de longe de Galeno, travada pelo guarda-redes Beaunardeu.

O lance serviu, ainda assim, de inspiração para os vila-condenses, que logo a seguir viram Diego Lopes também tentar a sorte de longe, de novo com o guardião contrário a impedir a intenção.

O atrevimento dos vila-condense não intimidava o Aves, que sempre que acelerava nas saídas para o contra-ataque criava dificuldades para a defesa da casa, que aos 35 minutos cometeu um erro fatal.

Mama Balde e Luquinhas tiveram tempo e espaço para tentar a finalização, mas, quando bola sobrava, caprichosamente, para Vítor Gomes, o guarda-redes Leo Jardim derrubou o ex-jogador do Rio Ave, numa falta para grande penalidade.

Na marcação do castigo, Rodrigo não desperdiçou o benesse e fixou o 1-0, aos 36 minutos, que, apesar da tentativa de resposta da formação da foz do Ave, prevaleceu até intervalo.

Se o primeiro tempo tinha começado com intensidade, o arranque da segunda metade ganhou contornos frenéticos, com o Aves a tentar surpreender com uma entrada desinibida, capitalizada com remates de Mama Balde, Luquinhas e Vitór Gomes, logo nos 10 minutos iniciais do reatamento.

Sentindo o perigo, o Rio Ave tentou reconquistar uma postura mais dominadora, voltando a acercar-se da baliza contrária e, aos 55 minutos, protagonizou uma das suas melhores oportunidades, num remate de Diego Lopes, que Beaunardeu respondeu com uma defesa por instinto.

Sempre que conseguia 'desatar-se' da pressão contrária, o Aves voltava ao registo de contra-ataque, mas só depois dos 70 minutos voltou a mostrar-se perigoso, num remate, de longe, de Luquinhas, mas sem pontaria.

A insistência dos avenses no contra-ataque acabou por dar frutos já aos 83 minutos, quando uma jogada trabalhada por Derley e Vítor Gomes foi finalizada, com frieza, por Mama Balde, no 2-0, que sentenciou o jogo.