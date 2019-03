O Desportivo de Chaves, a jogar desde os 22 minutos em superioridade numérica, sofreu primeiro e apenas 'arrancou' um empate caseiro perante um Rio Ave 'defensivo', na abertura da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Trás-os-Montes, os vila-condenses, que voltaram a pontuar após três derrotas consecutivas e somam agora 29 pontos mantendo-se no nono lugar, ficaram reduzidos a dez unidades aos 22 minutos, por expulsão de Filipe Augusto, mas marcaram primeiro por Rúben Semedo, pouco depois, aos 27.

A equipa da casa que desde então foi a única a atacar até final do encontro, criou diversas situações, mas 'apenas' conseguiu o empate, por Niltinho, aos 82 minutos, somando o segundo empate consecutivo, o terceiro em casa, mantendo-se no 17.º e penúltimo lugar da classificação, agora com 21 pontos.

Além de destacar o dia internacional da mulher, com as três equipas a subirem ao relvado com camisolas com mensagens contra a violência doméstica, o emblema flaviense aproveitou ainda o encontro para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização da síndrome de Potocki-Lupski, que é uma rara alteração genética de uma pequena área do cromossoma 17.

Lucas, de cinco anos e natural de Chaves, uma das seis crianças com a doença em Portugal, entrou em campo com as três equipas, recebeu bolas e camisolas autografadas e tirou uma foto de conjunto.

O técnico Tiago Fernandes promoveu duas mexidas face ao empate sem golos em casa com o Santa Clara, com Costinha a render Bressan no meio-campo e Niltinho a substituir Rúben Macedo no ataque.

No regresso do técnico Daniel Ramos a Trás-os-Montes, depois de ter iniciado a época nos flavienses, o Rio Ave apresentou-se com apenas uma mexida no onze, com Filipe Augusto a regressar após expulsão ao onze inicial para o lugar do castigado Nikola Jambor.

Mas o médio brasileiro esteve apenas 22 minutos em campo, expulso por acumulação de amarelos, após desentendimento aos oito minutos com William e por falta dura sobre Luther Singh, lances sancionados pelo árbitro Rui Costa, que no primeiro tempo mostrou o cartão amarelo a oito jogadores.

Mesmo em inferioridade os visitantes chegaram ao golo, numa bola parada, com Fábio Coentrão a servir Rúben Semedo na área que de cabeça atirou colocado. Ainda na reação à expulsão, Daniel Ramos retirou um dos avançados, Bruno Moreira, e reforçou o meio campo com Leandrinho.

Os flavienses assumiram definitivamente o encontro, mas mostraram muito nervosismo, falhando muitos passes e apenas criaram perigo com um livre de Niltinho, que Leo Jardim desviou para canto, aos 41 minutos, e por Bruno Gallo, que servido por Niltinho na área rematou ao lado (45) e de fora da área rematou por cima (45+1).

Logo para o arranque da segunda parte Tiago Fernandes refrescou o meio-campo, lançando Ghazaryan e Bressan, de características mais ofensivas, retirando Jefferson e Costinha, e os transmontanos entraram mais fortes, com o lateral Djavan, o mais inconformado, a servir mesmo William na área, aos 49 minutos, mas este atirou à figura.

O Rio Ave, que foi praticamente inofensivo no ataque, à exceção de um lance de Gabriel na área, nos descontos, tentou sempre que possível quebrar o ritmo do encontro, com várias assistências aos seus jogadores, perante uma equipa flaviense que foi procurando de diversas maneiras marcar.

Sempre 'em cima' do adversário, os flavienses ainda atiraram ao poste por André Luís, aos 78 minutos, mas chegaram ao golo do empate aos 82, após canto, onde Niltinho encostou sobre a linha de golo.