O Desportivo de Chaves recuperou de uma desvantagem em inferioridade numérica e empatou 2-2 na receção ao Belenenses, na 29.ª jornada da Primeira Liga portuguesa de futebol, somando 'apenas' um ponto na luta pela manutenção.

Os transmontanos, que se mantêm no 17.º e penúltimo lugar com 25 pontos, marcaram primeiro por Campi, aos quatro minutos, viram a equipa visitante dominar e virar o encontro, com golos de Sasso (37) e Licá (52).

Com menos uma unidade, por expulsão de André Luís aos 43 minutos, o Desportivo de Chaves conseguiu a igualdade final com o 'bis' de Campi, aos 76 minutos. O encontro ainda teve mais uma expulsão para cada lado, de Sagna (82) e Luther Singh (87), numa segunda parte incaracterística, com o jogo partido e com muitas situações de perigo junto das balizas.

Após a derrota na visita ao Vitória de Guimarães, o treinador dos flavienses, José Mota, a cumprir o jogo 400 no escalão máximo, promoveu quatro alterações no 'onze', lançando os laterais Lionn e Djavan, o médio Jefferson, que tinha cumprido castigo, e o extremo Niltinho.

O técnico da formação lisboeta, Silas, fez uma alteração face à igualdade na receção ao Santa Clara, com o atacante Dálcio a render o castigado Nuno Coelho.

Entrou praticamente a vencer a equipa da casa, com Bressan a recuperar uma bola em pressão alta, a resultar em canto, que o próprio bateu para desvio ao primeiro poste de Campi. O central argentino, reforço de 'inverno', fez o primeiro golo ao serviço dos transmontanos e no futebol português.

O Belenenses respondeu e tomou conta do jogo e desperdiçou diversas oportunidades, insistência que deu os seus frutos aos 37 minutos, num lance em que Matija Ljujic obrigou António Filipe a defesa de recurso para a frente, com Sasso, à segunda, a fazer o empate.

As contrariedades aumentaram para a equipa de José Mota quando André Luís foi expulso por falta sobre André Santos, que o árbitro Hélder Malheiro confirmou com recurso ao videoárbitro.

Com o atacante William lançado no reatamento, o Desportivo de Chaves entrou forte, mas foi do outro lado que surgiu o golo, aos 52 minutos, com André Santos e descobrir Licá entre os centrais e o avançado a fintar António Filipe para a reviravolta no marcador e o seu nono golo esta época.

Seria novamente de bola parada que o Desportivo de Chaves chegou ao empate, aos 76 minutos, com Campi a ganhar novamente nas 'alturas' e a cabecear para o seu segundo golo no jogo.

O golo galvanizou a equipa de Chaves, bem como a expulsão de Sagna, aos 82 minutos, por vermelho direto após falta sobre Luther Singh.

Os espaços deixados na sua defensiva resultaram numa situação de golo para Licá (85), que atirou por cima, e uma falta perigosa que levou à expulsão de Luther Singh (86), que deixou os flavienses com nove unidades até final.