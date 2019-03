O Desportivo de Chaves ganhou este domingo um novo ânimo na luta pela permanência na I Liga de futebol, ao vencer no reduto do Desportivo das Aves por 1-0, em jogo de aflitos da 26.ª jornada.

O golo que fez a diferença no resultado surgiu aos 11 minutos e teve a assinatura de Maras, permitindo aos flavienses, que estreavam José Mota, ex-técnico do Aves, encurtar distâncias e reentrar na discussão pela permanência.

O Chaves mantém o 17.º e penúltimo lugar, continuando em zona de descida, mas soma agora 24 pontos, menos dois do que o Aves, no 12.º posto, Boavista (13.º) e Nacional (14.º), a um do Setúbal (15.ª) e em igualdade com o Tondela (16.º), também em posição de descida, mas com menos um jogo.

Inácio, no Aves, repetiu a equipa utilizada nos últimos três encontros, que renderam pontos à equipa, enquanto José Mota, seu antecessor no clube e em estreia no Chaves, chamou Bressan, Rúben Macedo e Luís Martins ao 'onze', em substituição de Costinha, Niltinho, relegados para o banco de suplentes, e Djavan, que cumpre castigo.

O capital de conhecimento do adversário e a motivação acrescida pela mudança de treinador tranquilizaram os flavienses, simples de processos e práticos a atacar, ajudando a disfarçar o caráter decisivo do jogo, face a um concorrente direto que jogava em casa e tinha um maior conforto pontual, mas que cedo se viu em desvantagem.

O remate ao poste de Luther Singh, aos cinco minutos, foi o prenúncio do golo anotado pelo central Maras, de cabeça, aos 11, na sequência de um pontapé de canto que encontrou o central sérvio entre Ponck e Vítor Costa, anulando a tentativa dos locais de assumirem o controlo numa fase precoce do jogo.

Com processos de jogo naturalmente mais consolidados, os avenses demoravam-se mais nas trocas de bola e a chegar à baliza contrária, num registo hoje muito dependente de Mama Baldé, por oposição a Derley, muito vigiado, e, sobretudo, Luquinhas, sem a influência habitual, e que cedo se viram privados de Vítor Gomes, substituído aos 22 minutos por inferioridade física.

Baldé protagonizou os lances mais perigosos do Aves, mas não esteve feliz na finalização, muito por culpa de António Filipe, que lhe levou a melhor aos 19 minutos, com uma grande intervenção.

O melhor marcador do Aves no campeonato, com seis tentos, também podia ter marcado aos 35, mas errou a baliza, e participou, já nos descontos da primeira parte, num lance salvo por Maras, de calcanhar, em substituição do guarda-redes.

Baldé e António Filipe voltaram a reencontrar-se aos 58 minutos, na melhor oportunidade do segundo tempo para um Aves estranhamente apático e sem ideias, mas o guarda-redes flaviense voltou a levar a melhor, reflexo de um jogo em que os transmontanos acabaram por justificar um triunfo que podia ter sido ampliado no fim, por William.

