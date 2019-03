O empate a uma bola em casa, frente ao lanterna-vermelha Feirense, impediu este domingo que o Tondela deixasse a zona de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, após a 26.ª jornada.

PUB

O Feirense, sem vencer há 23 encontros, colocou-se em vantagem aos 44 minutos, pelo mexicano Briseño, mas, aos 89, o cabo-verdiano Patrick empatou, quando o Tondela jogava com menos um, por expulsão de Jaquité.

Sem vencer há 24 partidas, o Feirense segue na 18.ª e última posição, com 15 pontos, menos 10 do que o Tondela, que é 16.º e primeiro conjunto abaixo da 'linha de água', com os mesmos pontos do Vitória de Setúbal, que está um posto acima.

O encontro apenas ganhou algum ânimo após o primeiro, até ao qual as duas equipas jogaram a um ritmo baixo, sem criarem grandes oportunidades de perigo.

No final da primeira parte, o jogo ganhou alguma intensidade e o Feirense chegou mesmo ao golo, por Briseño, que, de cabeça, deu a melhor sequência a um livre marcado por Tiago Silva.

Com o golo marcado ao 'cair do pano' da primeira parte, o segundo tempo foi mais interessante, com as duas equipas a chegarem com maior perigo junto das áreas contrários.

A maior intensidade imposta pelas duas equipas obrigou o árbitro Jorge Sousa a mostrar mais amarelos, um dos quais a Chicho Arango, que completou uma série de amarelos e vai cumprir castigo no próximo jogo, frente ao Benfica, no qual já não podia jogar por estar emprestado pelos 'encarnados'.

Já a jogar com menos, depois de Jaquité ver o segundo amarelo, o Tondela evitou a derrota, por Patrick, que se estreou a marcar no campeonato, aos 89 minutos.