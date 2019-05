FC Porto garante 23.º título nacional de hóquei em patins ao vencer o Riba D'Ave

O FC Porto conquistou o 23.º título nacional de hóquei em patins ao vencer o Riba D'Ave por 6-3. © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto conquistou hoje o seu 23.º título português de hóquei patins, depois de vencer o Riba D'Ave, por 6-3, em partida em atraso da 24.ª jornada da fase regular do campeonato nacional da modalidade.

Os 'dragões' sabiam que uma vitória lhes entregaria automaticamente o título, uma vez que, faltando apenas uma jornada para disputar, passam a somar 64 pontos, mais três do que a segunda classificada Oliveirense, que mesmo que iguale os 'azuis e brancos', perde no confronto direto.

Embalado por um pavilhão repleto, o FC Porto quis cedo encaminhar a vitória, entrando com muita garra na partida, e inaugurando o marcador logo aos dois minutos, por Rafa.

O tento madrugador embalou os 'dragões' para um jogo de domínio e sempre a rondar a baliza adversária, dando novos frutos aos sete minutos, quando Giulio Cocco apontou o segundo golo.

Apesar de surpreendido com entrada de rompante do FC Porto, o Riba D'Ave foi, gradualmente, encontrando o seu ritmo, e, mostrando que não veio participar na festa, acentuou a resposta em contra-ataque e reduziu para o 2-1, aos 11, por Nuno Pereira.

O tento dos forasteiros abriu um pouco um desafio, com o FC Porto a dilatar a vantagem, novamente, por Hélder Nunes, mas o Riba D'Ave a responder com novo golo, por Bruno Pinto.

Mas já perto do intervalo, os 'azuis e brancos' voltaram a vincar a sua superioridade, fixando, o 4-2, de grande penalidade, por Rafa, que se redimiu de um anterior falhanço na mesma marca.

O tempo de descanso trouxe algum 'gelo' ao jogo, com o FC Porto a surgiu mais expectante e o Riba D'Ave a não conseguir ser tão célere a armar os contra-ataques.

Os forasteiros ainda aproveitaram essa descompressão para reduzir, para o 4-3, com Bruno Pinto a bisar, aos 35, mas respostas do FC Porto foi imediato e tirou qualquer dúvida sobre o desfecho do desafio.

Giulio Cocco, um minuto depois, voltou a ampliar a vantagem e Reinaldo Garcia, aos 45, fechou as contas, assinando o 6-3, que permite ao FC Porto igualar o Benfica no número de títulos conquistados no campeonato nacional.

Jogo no Pavilhão Dragão Caixa, no Porto.

FC Porto - Riba D'Ave, 6-3.

Ao intervalo: 4-2.

Marcadores:

1-0, Rafa, 02 minutos.

2-0, Giulio Cocco, 07.

2-1, Nuno Pereira, 11.

3-1, Hélder Nunes, 14.

3-2, Bruno Pinto, 15.

4-2, Gonçalo Alves, 23 (grande penalidade).

4-3, Bruno Pinto, 35.

5-3, Giulio Cocco, 36.

6-3, Reinaldo Garcia, 45.

Sob arbitragem Pedro Silva e Joaquim Pinto, as equipas alinharam:

- FC Porto: Carles Grau, Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves, Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Giulio Cocco, Hugo Santos e Poka.

Treinador: Guillem Cabestany.

- Riba D'Ave: Diogo Fernandes, Tomás Pereira, Diogo Cardoso, Diogo Seixas e Hugo Azevedo. Jogaram ainda Nuno Pereira, Daniel Pinheiro, Bruno Pinto.

Treinador: Horácio Ferreira.

Ação disciplinar: Cartão azul para Rafa (6), Diogo Cardoso (6)

Assistência: 2.200 espetadores.