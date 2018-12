Feirense bate Paços de Ferreira nos penáltis e avança na Taça de Portugal

O Feirense venceu esta quarta-feira o Paços de Ferreira por 4-2 no desempate por grandes penalidades, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Um golo de Marco Baixinho, aos 97 minutos, deu vantagem à formação comandada por Vítor Oliveira, já em período de prolongamento, mas Tiago Silva restabeleceu a igualdade aos 113 minutos, depois de o jogo ter sido interrompido aos 110 minutos, após uma falha na iluminação do estádio, sendo retomado 20 minutos depois.

No desempate por grandes penalidades, o Feirense venceu por 4-2, com o guarda-redes Bruno Brígido a destacar-se, ao defender duas grandes penalidades.

O Paços de Ferreira foi a equipa mais audaz no início do jogo e logo aos três minutos esteve perto de inaugurar o marcador, num remate de Luiz Phellype que saiu ao lado da baliza defendida por Bruno Brígido, tendo a resposta do Feirense surgido apenas aos 18 minutos, quando Marco Soares cabeceou livre de marcação no coração da área, mas a bola parou nas mãos do guardião Marco Ribeiro.

No início da segunda parte, o Feirense esteve novamente perto do golo, quando João Tavares respondeu com um cabeceamento a um cruzamento de Diga, mas a bola saiu ao lado (61), para, pouco depois, os pacenses também responderem, num lance em que Luiz Phellype desviou a bola e quase marcava.

No prolongamento, o Paços de Ferreira foi a equipa mais perigosa e colocou-se em vantagem na sequência de um canto, com Marco Baixinho a cabecear com eficácia para o fundo da baliza do Feirense, aos 97 minutos.

O jogo foi interrompido aos 110 minutos, após uma falha na iluminação do Estádio Marcolino de Castro, sendo retomado quase 20 minutos depois.

No reatamento, o Feirense foi mais pressionante e acabou por chegar à igualdade com um golo de Tiago Silva, que rematou forte e colocado à entrada da área, batendo Marco Ribeiro, aos 113 minutos.

A igualdade resistiu até ao final do prolongamento e, no desempate por grandes penalidades, o Feirense acabou por ser mais forte, vencendo por 4-2, com Bruno Brígido a defender duas grandes penalidades.