Um golo solitário de Ronan permitiu este domingo ao Rio Ave vencer o Nacional por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

O golo do brasileiro, aos 36 minutos, permitiu ao Rio Ave subir ao nono lugar e afastar-se ainda mais da zona de despromoção, a dois pontos da qual segue o Nacional, que é 14.º e ainda pode descer uma posição este domingo, se o Tondela vencer o Feirense.

O Nacional até teve uma boa atitude competitiva, acima de tudo ao longo da segunda parte, mas não foi eficaz.

Numa primeira parte com ambos os conjuntos muito cautelosos, foi o Nacional a primeira equipa a criar uma jogada de real perigo, à passagem dos 35 minutos, com Okacha a solicitar Sardor Rashidov, que contornou Leo Jardim, mas, de ângulo fechado, não acertou com a baliza.

Na resposta, o Rio Ave adiantou-se no marcador, com Ronan a ser feliz nos ressaltos e a bater Daniel Guimarães.

O Nacional procurou reagir e já perto do intervalo, Mauro Cerqueira surgiu solto na área, mas rematou ao lado.

Ciente da necessidade de pontuar, o Nacional regressou do intervalo com uma atitude mais agressiva e, aos 54 minutos, Witi rematou junto à barra.

A pressão intensificava-se junto ao último reduto dos vila-condenses, que apenas saíam da sua área de pressão em esporádicos contra-ataques.

Aos 83 minutos, uma arrancada de Brayan Riascos obrigou Leo Jardim a uma defesa atenta. Já em período de compensa, o guarda-redes dos vila-condenses voltou a estar em evidência, negando o golo, primeiro a Palocevic e depois a Rosic.

Riascos ainda marcou nos descontos, mas o golo foi anulado por fora de jogo.