O Marítimo venceu este domingo o dérbi madeirense com o Nacional, por 3-2, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e soma agora quatro pontos de vantagem para o rival, na luta pela manutenção.

Numa partida em que contou com três grandes penalidades, Edgar Costa (5 minutos), Joel (16) e Getterson (35) fizeram os golos dos 'verde rubros', contra os de Camacho (11) e Rochez (87).

O Marítimo soma 30 pontos e reforçou o 11.º lugar, enquanto o Nacional, que tem 26, mantém o 14.º, posição, que pode perder para o Vitória de Setúbal nesta jornada.

O duelo insular começou desde cedo a aquecer, pois, logo aos cinco minutos, surgiu o primeiro golo. O capitão do Marítimo, Edgar Costa, que jogou no Nacional, entre 2009 e 2013, marcou de forma exímia um livre direto, levando a melhor sobre Daniel Guimarães.

Apenas quatro minutos depois, Vukovic derrubou Camacho na grande área maritimista, lance que Luís Godinho deixou seguir no início, mas, após consulta das imagens com o vídeoárbitro, assinalou o castigo máximo e Camacho aproveitou para empatar.

O resultado voltou a durar pouco tempo porque, aos 13 minutos, o árbitro da Associação de Évora voltou a marcar uma grande penalidade, desta vez no lado contrário, por falta de Jota sobre Edgar Costa, e acabou por ser o avançado camaronês Joel a dar nova vantagem ao Marítimo.

A perder, o Nacional subiu no terreno e esteve vários minutos a controlar a partida no meio-campo adversário, chegando a ter uma boa oportunidade, num cabeceamento de Rosic, defendido por Charles, aos 28 minutos.

O Marítimo conseguiu sacudir a pressão e acabou por ser mais eficaz, dilatando a vantagem ao minuto 35, por intermédio de Getterson, que recebeu, livre de marcação, um passe de Nanu, e apontou o segundo golo da conta pessoal.

Até intervalo, dois lances perigosos que surgiram através de cantos. Rashidov permitiu a defesa de Charles, aos 43 minutos, e, aos 45, foi Joel a tentar a sorte, mas acertou no poste.

A segunda parte trouxe um Nacional ainda mais pressionado a procurar a reviravolta, mas também com o Marítimo a continuar à procura de um resultado mais dilatado.

Foi novamente através de uma bola parada que o Nacional esteve mais perto do golo, com o defesa central Diogo Coelho a acertar no poste, aos 65 minutos.

Acabou por ser de grande penalidade, a terceira no encontro, aos 86 minutos, que a formação da Choupana conseguiria reduzir a diferença, após um corte de Zainadine com a mão, o que levou Rochez a concretizar o seu 10.º golo no campeonato.

O empate chegou a ser festejado pelo Nacional no terceiro minuto de compensação, mas o avançado Riascos estava em posição irregular, e o golo foi invalidado.