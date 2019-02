O Moreirense venceu esta segunda-feira o Belenenses SAD por 1-0, em encontro da 20.ª jornada da I Liga de futebol, naquele que foi o primeiro triunfo da equipa de Moreira de Cónegos em casa dos lisboetas, permitindo isolar-se no quinto lugar.

A jogar em casa emprestada, uma vez que o relvado do Estádio do Jamor não reúne as condições para a prática da modalidade, os 'azuis' tinham no Bonfim a uma boa ocasião para ultrapassar os cónegos na classificação, mas foi o Moreirense quem aproveitou melhor um desafio em que as oportunidades foram escassas, exceção feita ao momento em que David Texeira desfez o nulo, aos 70 minutos.

A formação de Guimarães dilatou para cinco pontos a distância na tabela face ao Belenenses SAD, somando agora 34, na quinta posição, enquanto o adversário se mantém no sétimo posto, com 29.

Depois de ter perdido duas peças importantes do seu 'onze' habitual como Fredy e Reinildo no último dia do 'mercado de inverno', Silas viu-se obrigado a mexer, contando ainda com a troca acrescida no eixo da defesa, face à expulsão de Gonçalo Silva na derrota (3-0) da última ronda, frente ao FC Porto.

Já Ivo Vieira lançou Ângelo Neto e Pedro Nuno, em detrimento de Loum, que ingressou nos 'dragões', e de Nenê, relativamente à vitória caseira (2-1) com o Nacional.

O equilíbrio teórico que se previa acabou por passar para o campo, embora em diferentes situações do jogo, mais aberto do que tático. Os 'azuis' até foram a equipa que deteve a melhor ocasião do primeiro tempo para se colocar em vantagem, quando Licá, isolado a passe de Eduardo, permitiu a 'mancha' a Jhonatan, aos 19 minutos.

Contudo, quem passava mais tempo com a posse de bola era o Moreirense, que começava a sair a construir de trás, mas, no último terço, do terreno adversário também apresentava dificuldades e os remates acabavam por ir para fora ou à figura do guardião Muriel.

Ambas as equipas não abdicaram de jogar aberto e subidas no terreno, porém faltava capacidade e astúcia no passe decisivo para desbloquear o nulo, que se manteve no regresso dos balneários, até ao minuto 70.

O mau passe de Cleylton em zona perigosa foi bem aproveitado por Chiquinho, que desmarcou o avançado uruguaio David Texeira para levar a melhor frente a Muriel e oferecer os três pontos aos 'cónegos', instantes depois de ter sido lançado por Ivo Vieira.