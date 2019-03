Nacional vence Tondela num jogo emotivo e intenso

O Nacional venceu este sábado em casa o Tondela por 3-2, num emotivo jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com alternância no marcador e incerteza no resultado até final.

PUB

No Estádio da Madeira, no Funchal, num desafio entre duas equipas que partiam com os mesmos pontos (23) e que haviam empatado na primeira volta (1-1), saiu a ganhar o Nacional, que se afastou a zona de despromoção e deixou os beirões abaixo da 'linah de água'.

O Tondela foi o primeiro a marcar, numa grande penalidade cobrada por Tomané (22), com Brayan Riascos a igualar (36). No segundo tempo, Tissone adiantou o Nacional (62), Fahd Moufi voltou a igualar (66) e Vítor Gonçalves decidiu a contenda (83).

Numa primeira parte de domínio repartido, foi o Nacional a primeira equipa a criar perigo, à passagem dos 11 minutos, num desvio de Sardor Rashidov que saiu sobre a barra.

Contudo, a partir daí, o Tondela ganhou algum ascendente, com as movimentações dos seus homens mais adiantados a criarem desequilíbrios na defesa insular. O primeiro aviso foi lançado por Ricardo Costa, aos 17 minutos, a que se seguiu um remate às malhas laterais por John Murillo três minutos volvidos.

Até que um lançamento longo para as costas da defesa madeirense apanhou solto John Murillo, que foi derrubado por Daniel Guimarães na grande área. A correspondente grande penalidade foi cobrado de forma irrepreensível por Tomané, que colocou o Tondela na frente do marcador, aos 22 minutos.

O Nacional sentiu o abalo, mas foi reagindo, e, aos 33 minutos, Witi testou Cláudio Ramos. A igualdade surgiria aos 36 minutos, na sequência de um remate de Mauro Cerqueira para defesa incompleta de Cláudio Ramos, a permitir a recarga de Brayan Riascos, que marcou o seu primeiro golo ao serviço do Nacional.

Nos últimos minutos, Costinha foi forçado a retirar Riascos por lesão, lançando Okacha.

Até ao final da primeira parte, primeiro Ricardo Costa (40) e depois Sardor Rashidov, em período de compensações, estiveram perto do marcar.

A segunda metade foi mais movimentada e emotiva, com o Nacional a entrar na procura do segundo golo, todavia foi o Tondela que esteve perto de marcar, dentro do mesmo minuto, aos 61. Primeiro num remate de Tomané, que Daniel Guimarães desviou pela linha de fundo, e depois, na sequência do canto, Ricardo Costa cabeceou junto à barra.

Na resposta, o Nacional adiantou-se no marcador, com Tissone a aproveitar uma série de ressaltos para bater Cláudio Ramos, marcava o cronómetro o minuto 62.

A resposta foi célere e, quatro minutos volvidos, após centro largo de Joãozinho surgiu de rompante ao segundo poste Fahd Moufi para restabelecer a igualdade (66).

O jogo ganhava intensidade em aos 83 minutos, Kalindi solicitou Vítor Gonçalves, que rematou fora do alcance de Cláudio Ramos.

Até final, ainda foi o Nacional que esteve mais perto de ampliar a vantagem do que o Tondela de chegar ao empate.