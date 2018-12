O filme da final em que River fez história em Madrid ao bater rival Boca no prolongamento

Com mais um desde os 92 minutos, os 'milionários' chegaram ao seu quarto cetro com tentos do ex-portista Juan Quintero, aos 109, e de Pity Martínez, aos 120+2, depois de Lucas Pratto ter 'anulado', aos 68, o golo inaugural de Darío Benedetto, aos 44.

A formação de Marcelo Gallardo, ausente do banco por lesão, acabou por justificar o triunfo pela superioridade exibida após os 45 minutos, sobretudo desde a entrada de Quintero, que substituiu Ponzio aos 58, melhorou a equipa e marcou um 'golão'.

O triunfo foi facilitado pela expulsão de Wilmar, que viu o segundo amarelo no início do prolongamento, mas, com 10 e depois com nove, pois Gago saiu lesionado aos 117, o Boca lutou até ao fim e quase empatou aos 120, quando Jara atirou ao poste.

Em relação ao 2-2 em La Bombonera, há quase um mês, o River mudou de '3-4-3' para '4-3-3' e trocou Martínez Quarta e o castigado Santos Borre por Leonardo Ponzi e Nacho Fernández, enquanto o Boca, em '4-3-3', fez entrar Andrada, Buffarini e Benedetto para os lugares de Rossi, Jara e Ábila.

O jogo começou, como se esperava, frenético, com grande intensidade, marcações apertadas, embora sem dureza excessiva, e também muito equilíbrio, com nenhuma das equipas a conseguir superiorizar-se.

Na primeira meia hora, o perigo só surgiu de bola parada, com o Boca a ameaçar duas vezes por Pablo Peréz, aos 10 e 30 minutos, e o River uma, por intermédio de Nacho Fernández, aos 19.

Aos 40 minutos, surgiram as primeiras jogadas com algum perigo de bola corrida e, aos 44, o River não aproveitou duas falhas defensivas, as primeiras, do Boca, que, em contra-ataque, marcou: Nandéz fez um passe 'enorme' para Benedetto, que 'sentou' Maidana e, na 'cara' de Armani, marcou com enorme classe.

Os 'milionários', a perder, entraram mais 'mandões' na segunda parte e, aos 49 minutos, Nacho Fernández atirou pouco ao lado do poste esquerdo.

Com Quintero no lugar de Ponzio, a partir dos 58 minutos, os 'anfitriões' melhoraram e, aos 68, Lucas Pratto empatou, ao atirar para a baliza deserta, após grande jogada de Nacho Fernández, que o assistiu após tabelar com Palácios.

O golo motivou o River, que comandou o encontro até ao final dos 90 minutos, perante um Boca mais defensivo, mas que, ainda assim, ainda foi o que mais assustou, nomeadamente num livre indireto na área, aos 80, que Olaza atirou à barreira.

O prolongamento começou, praticamente, com a expulsão de Barrios, que viu o segundo amarelo aos 92 minutos e deixou o Boca com 10, intensificando ainda mais a superioridade do River Plate.

Os 'milionários' instalaram-se no meio campo contrário e foram insistindo, com Quintero a ensaiar aos 101 e 102 minutos, para, já na segunda parte do tempo extra, aos 109, conseguir mesmo marcar, com um 'tiraço' de fora da área. O momento do jogo.

Em desvantagem, o Boca atirou-se com tudo, incluindo com o guarda-redes, para o ataque e o jogo 'partiu', com o River Plate a não aproveitar, várias vezes, o muito espaço que passou a ter para 'matar' o jogo e a não se livrar de vários sustos.

O maior aconteceu já aos 120 minutos, quando um ressalto caiu à entrada da área, onde apareceu Jara a atirar ao poste esquerdo, numa altura em que o Boca já só tinha 10, face à lesão de Gago, que abandonou o relvado aos 117.

Já nos descontos, com os nove jogadores do Boca na área contrário, Pity Martínez foi sozinho para o meio-campo contrário e sentenciou a final, com o terceiro golo. A festa do River Plate começou pouco depois.

Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

River Plate - Boca Juniors, 3-1 após prolongamento.

Ao intervalo: 0-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.

Marcadores:

0-1, Darío Benedetto, 44 minutos.

1-1, Lucas Pratto, 68.

2-1, Juan Quintero, 109.

3-1, Pity Martínez, 120+2.

Equipas:

- River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel (Camilo Mayada, 74), Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio (Juan Quintero, 58), Exequiel Palácios (Julian Alvarez, 97), Nacho Fernández (Bruno Zuculini, 111), Pity Martínez e Luca Pratto.

(Suplentes: Germán Lux, Martínez Quarta, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Juan Quintero, Julián Álvarez e Rodrigo Mora).

Treinador: Marcelo Gallardo (ausente do banco por castigo).

- Boca Juniors: Esteban Andrada, Julio Buffarini (Carlos Tévez, 111), Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez (Fernando Gago, 89), Cristian Pavón, Sebastián Villa (Leonardo Jara, 96) e Darío Benedetto (Ramon Ábila, 62).

(Suplentes: Agustín Rossi, Paolo Goltz, Leonardo Jara, Fernando Gago, Mauro Zárate, Carlos Tévez e Ramon Ábila).

Treinador: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leonardo Ponzio (27), Pablo Pérez (43), Nacho Fernández (81), Jonathan Maidana (83), Wilmar Barrios (87 e 92), Milton Casco (120+1) e Carlos Tévez (120+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Wilmar Barrios (92).

Assistência: 62.282 espetadores.