Sporting de Braga mais experiente vence Tondela corajoso

O Sporting de Braga entrou a ganhar no grupo B da Taça da Liga de futebol ao bater por 2-1, em casa, um Tondela audaz, que até esteve a vencer, mas que pagou caro alguma inexperiência.

A equipa de Pepa fez uma bela primeira parte e inaugurou o marcador aos 08 minutos, por Xavier, mas no segundo tempo os minhotos deram a volta ao marcador, primeiro de grande penalidade, por Dyego Sousa (57), e depois por Fábio Martins (77).

O lance do penálti, que nasceu de um erro de Joãozinho e, sobretudo, do guarda-redes, Pedro Silva, catapultou os minhotos para o que se seguiria, e o Tondela, que até então dividira o jogo e desperdiçara as melhores situações para marcar, desapareceu por completo.

Nota para o regresso de Marafona à titularidade em jogos oficiais, quase 16 meses depois de se ter lesionado com gravidade no joelho a 21 de maio de 2017, precisamente contra o Tondela.

A equipa visitante entrou personalizada e marcou cedo, com Xavier a dar a melhor sequência, com um remate de primeira, a um bom cruzamento de Jhon Murillo da direita.

Ainda que jogando de forma lenta e previsível, o Sporting de Braga foi empurrando o Tondela para o seu último reduto, mas foram os visitantes a dispor de uma grande ocasião com Sergio Pena, através de um grande remate em arco, a enviar a bola ao poste (37).

O segundo tempo começou com o Tondela a explorar o 'buraco' do lado esquerdo da defesa bracarense e Pena só não fez o segundo graças a um corte providencial de Bruno Viana (48).

O Braga chegaria ao empate na tal grande penalidade e, 'refrescado' com Fábio Martins e Claudemir, passou a dominar totalmente o jogo e, aos 72 minutos, esteve muito perto de consumar a reviravolta, mas o remate de Claudemir embateu nos dois postes depois de percorrer a linha de golo.

Pouco depois, foi João Novais a rematar já bem dentro da área, mas Pedro Silva opôs-se bem, o que já não pôde fazer ao desvio subtil de Fábio Martins depois de um excelente cruzamento de Sequeira da esquerda (77).

O Tondela jogou os últimos 14 minutos com menos um jogador depois de Jorge Fernandes ter visto dois cartões amarelos no espaço de alguns segundos (80), o segundo depois de responder a provocações vindas das bancadas.