Sporting vence Benfica no primeiro jogo dos play-offs de futsal

O Sporting venceu hoje o Benfica, por 5-4, após prolongamento, no primeiro jogo, à melhor de cinco, da final do campeonato nacional de futsal, depois do 3-3 registado no final dos 40 minutos.

Do lado do Sporting marcaram o guarda-redes internacional brasileiro Guitta, aos 01 e 18 minutos, Cardinal, aos 32, João Matos, aos 41, e Erick, aos 47.

No Benfica, André Coelho, aos 21 minutos, Fits, aos 24, Miguel Ângelo, aos 33, e Fernandinho, aos 50, foram os autores dos golos.

A ostentar as insígnias de campeão europeu, o Sporting entrou a todo o gás e o guarda-redes Guitta aproveitou uma desatenção do seu rival e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto.

O duelo de forças entre as duas equipas equilibrou-se de seguida. Com o ambiente ao rubro do pavilhão da Luz, o Benfica teve oportunidade de igualar a partida aos 13 minutos, mas tanto André Coelho como Robinho viram Guitta tapar o caminho da baliza.

A jogar um futsal mais direto que tático, Fernandinho recebeu a bola na área passou por Erick, com uma 'vírgula' e no momento da finalização permitiu a Guitta um ligeiro toque na bola, o que foi suficiente para manter o 0-1 no marcador.

Com o Benfica a crescer, o Sporting procurava criar desequilíbrios apostando no quinto homem de campo - Guitta subia frequentemente no terreno para surpreender o Benfica - e acabou por ser novamente o guardião a fazer a diferença e a ampliar a contagem, aos 18 minutos.

Com as correções feitas ao intervalo, o Benfica imitou o Sporting e logo no primeiro minuto André Coelho reduziu para 2-1, e aos 24 foi a vez de Fits restabelecer a igualdade ao aproveitar um remate de Chaginha junto à linha de meio campo.

Mais combativos, os comandados de Joel Rocha foram acumulando faltas ao longo da segunda parte e a 10 minutos do fim somava já quatro, mas nem foi preciso chegar à quinta para que o Sporting se recolocasse a vencer. Cardinal, aos 32 minutos, rodou sobre Fábio Cecílio e atirou para o fundo da baliza de Roncaglio.

Miguel Ângelo, jogador que trocou o Sporting pelo Benfica na temporada 2016/17, fez o 3-3, depois de um passe de Fábio Cecílio.

Com a igualdade a manter-se no final dos 40 minutos foi necessário recorrer ao prolongamento. Aí, aos 41 minutos, João Matos fez o 3-4, depois de roubar a bola a Robinho, que se preparava para fazer um remate longo.

A Luz gelou quando Erick colocou o Sporting a vencer por 5-3, sentenciando o encontro, embora Fernandinho, aos 50 ainda tenha reduzido (5-4), num momento em que o Benfica apostava tudo e colocou Bruno Coelho a jogar como guarda-redes avançado.

As duas equipas voltam agora a encontrar-se a na próxima quinta-feira, dia 06 de junho, às 21:55 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. O terceiro jogo realiza-se a 09 de junho, às 16:15 horas, na Luz. Se necessário haverá quarto e quinto jogo, a disputar-se a 13 e 16 de junho. Em Alvalade e na Luz, respetivamente.