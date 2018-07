Comissão Arbitral Paritária reconhece justa causa a Rui Patrício e Podence

A Comissão Arbitral Paritária (CAP) reconheceu, esta sexta-feira, justa causa a Rui Patrício e Daniel Podence "para efeitos meramente desportivos", avança o Record. A CAP reconhece portanto o direito de "desvinculação desportiva" ao Sporting, por parte dos dois jogadores, no seguimento dos episódios de violência que aconteceram a 15 de maio, aquando da invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 adeptos que agrediram jogadores e equipa técnica.

Em termos legais o processo continua na justiça. Como a CAP é apenas uma entidade consultiva, confirmou que o pedido de rescisão foi feito segundo os procedimentos necessários e libertou os jogadores para assinarem por outros clubes.

A decisão sobre a justa causa, que poderá eventualmente implicar o pagamento de indemnização, caberá ao Tribunal do Trabalho ou ao Tribunal Arbitral do Desporto, dependendo do que está estabelecido no contrato rescindido.

Entretanto os ex-jogadores leoninos, Rui Patrício e Daniel Podence já assinaram contrato com outros clubes para a próxima temporada, nomeadamente o campeão da II Liga inglesa Wolverhampton e o Olympiacos, da Grécia.