Comissão de Fiscalização recomenda "vivamente" a expulsão de Bruno de Carvalho

A Comissão de Fiscalização (CF) do Sporting declarou esta sexta-feira, no seu comunicado final antes de cessar funções, que recomenda "vivamente" a expulsão de Bruno de Carvalho do clube.

"Os membros desta CF não ficariam bem com a sua consciência se, no entanto, não recomendassem vivamente - e tendo em conta as continuadas violações regulamentares e estatutárias, a instabilidade criada com factos falsos e os ataques constantes aos órgãos sociais legítimos do SCP - a expulsão de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho, distinguindo negativamente a acção destes em relação a todos os outros membros do demitido CD", pode ler-se no documento divulgado na página oficial do clube.

O órgão presidido por Henrique Monteiro cessa funções a partir deste sábado, dia em que o Sporting vai a eleições para escolher o novo presidente. Antes de deixarem o cargo, os membros da CF decidiram por "uma sanção de suspensão de um ano para o ex-presidente Bruno de Carvalho e de 10 meses para todos os outros membros", excetuando Luís Roque que fica com "uma pena disciplinar de repreensão registada", devido a "provas atenuantes demonstradas".

A recomendação reside no facto de que a CF não vai decidir sobre os processos instaurados e que resultam do comportamento dos sancionados durante e depois da Assembleia-Geral de 23 de junho.

