Miraitowa e Someity dão as boas vindas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020

A apresentação, que contou com a governadora da capital nipónica, Yuriko Koike, e o presidente do comité organizador de Tóquio2020, Yoshiro Mori, aconteceu no centro da cidade, onde se juntaram centenas de crianças.

O nome de Miraitowa, a mascote azul, dos Jogos Olímpicos, provem da fusão das palavras japonesas futuro e eternidade e "procura trazer esperança aos corações das pessoas de todo o mundo", segundo explicou a organização.

Por seu lado, a mascote rosa, dos Jogo Paralímpicos, deve o seu nome Someity a uma variedade de cerejeiras, árvores muito representativas da cultura japonesa e quer transmitir a sua "fortaleza" aos atletas paralímpicos.

As duas personagens, de estética futurista e inspiradas no anime, representam, assim, "a tradição e a inovação" do Japão e serão o principal símbolo dos jogos.

Em Tóquio, os Jogos Olímpicos realizam-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020 e os Jogos Paralímpicos entre 25 de agosto e 06 de setembro do mesmo ano.