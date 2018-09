Como dentro, agora fora de campo. Luisão quer continuar a "defender" o Benfica

O defesa central Luisão, que anunciou esta terça-feira a retirada dos relvados, foi esta tarde a estrela de uma homenagem feita pelo Benfica em pleno Estádio da Luz.

O agora ex-jogador teve direito a um palco, montado no círculo central do relvado da Luz, à frente do qual se dispuseram os 20 títulos que conquistou de águia ao peito. O pano de fundo era, neste caso, uma camisola com o número 4, o mesmo que Luisão sempre utilizou nos encarnados.

Com todo o plantel encarnado a assistir à despedida do brasileiro, acompanhado por Luís Filipe Vieira, o "Girafa" recordou o seu percurso em Portugal.

O repórter da TSF António Botelho acompanhou a despedida de Luisão.

"Amanhã vou acordar e já não vou tomar o pequeno-almoço no Seixal com os meus companheiros. Já não me vou equipar e seguir para o campo para treinar". É uma espécie de primeiro dia do resto da vida de Luisão, vida essa que passa pelo cargo de diretor de relações internacionais.

Neste novo cargo, o brasileiro garante que vai defender o Benfica "com garra, amor e dedicação", tal como fez "dentro de campo", diz.

Na linha de sucessão, o agora ex-capitão identifica Jardel como o sucessor natural, mas garante que a "liderança está repartida por todos".

Luís Filipe Vieira despede-se do rapaz "franzino"

O presidente do Benfica agradeceu ao jogador que viu chegar em 2003, "franzino no corpo, mas enorme na alma e na entrega". Para o fim, ficou o "muito obrigado" do presidente do Benfica.

Luisão quis responder na mesma moeda. "Olho para todo o lado e vejo: 'obrigado capitão'. Creio que chegou a minha hora de dizer: obrigado Benfica, do fundo do coração".