O treinador do Benfica mostrou-se feliz depois da equipa ter conquistado a primeira vitória da época, sobre o Fenerbahçe por 1-0, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Poderíamos ter feito mais golos. Do outro lado esteve uma equipa com qualidade, com 13 ou 14 internacionais. Mas o Benfica foi a equipa que quis ganhar, acabou por conduzir o ritmo do jogo", defendeu Rui Vitória.

"Acabámos por controlar muito bem a reação à perda de bola. É muito mérito da nossa parte, durante o segundo tempo. Condicionámos muito a equipa do Fenerbahçe, empurrámos muito para trás, obrigando-os a cometer erros", explicou o treinador do clube da Luz.

Durante a flash-interview Rui Vitória admitiu que o resultado foi magro perante aquilo que a sua equipa jogou.

"O resultado peca por escasso, porque fomos a equipa que mais procurou o golo, viemos com objetivos diferentes. O Fenerbahçe veio com uma postura mais defensiva, para empatar ou perder por poucos", disse

O jogo da segunda mão do encontro com o Fenerbahçe está agendado para 14 de agosto, na Turquia. Vitória revelou a ambição encarnada.

"Gostei do desempenho, a equipa mostrou-se preparada. (...) Gostava de ver mais golos, mas temos de ser racionais, a Liga dos Campeões é mesmo isto. Por vezes 1-0 é um resultado que todos queríamos mais mas é um resultado importante. É uma eliminatória de dois jogos e vamos lá disputá-la à Turquia, com todo o respeito, com muita ambição", rematou.