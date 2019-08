Confrontos entre polícia e claque do FC Porto à entrada da Luz

O jogo desta noite é considerado de risco elevado pela PSP © Pedro Rocha / Global Imagens/ Arquivo

Poucos minutos depois de ambas as equipas chegarem ao Estádio da Luz, adeptos do FC Porto entraram em confrontos com a polícia junta à porta do recinto, nas imediações do palco do clássico desta noite.

Imagens divulgadas em direto pela SIC Notícias mostraram agentes dos corpo de intervenção a carregar sobre os adeptos dos dragões, que não terão acatado as ordens das autoridades.

Nas mesmas imagens, foi possível ver que uma adepto teve de ser assistida, na sequência deste incidente.

As equipas do Benfica e do FC Porto chegaram ao estádio da Luz por volta das 17h30. O encontro está marcado para as 19h00.

