Conselho de Disciplina nega recurso e confirma suspensão de Bruno Fernandes

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou esta sexta-feira o recurso apresentado pelo Sporting relativo à expulsão de Bruno Fernandes, tendo mantido a partida de suspensão aplicada ao médio 'leonino'.

Em comunicado, o CD da FPF anuncia ter sido "julgado improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida".

No último domingo, Bruno Fernandes foi expulso no encontro da quinta jornada diante do Boavista (1-1), no Estádio do Bessa, sendo admoestado pelo árbitro Jorge Sousa com um segundo cartão amarelo aos 90+1 minutos.

O jogador foi castigado com uma partida de suspensão, mas o Sporting recorreu da sanção, vendo agora o CD da FPF validar a decisão inicial.

Desta forma, o internacional português vai falhar o jogo com o Famalicão, da sexta ronda da I Liga portuguesa, marcado para segunda-feira, no Estádio de Alvalade.