Colômbia de Queiroz é a primeira equipa a chegar aos 'quartos' da Copa América

Um cabeamento de Duvan Zapata, servido 'magistralmente' por James Rodríguez, aos 86 minutos, valeu quarta-feira à Colômbia, de Carlos Queiroz, um triunfo (1-0) sobre Qatar e o apuramento para os quartos-de-final da Copa América em futebol.

Tendo em conta que já tinha batido a Argentina por 2-0, a formação 'cafetera' passou a somar seis pontos e é a primeira seleção a chegar aos 'quartos', fase que também já atingira nas últimas três edições (2011, 2015 e 2016).

No Morumbi, os comandados do técnico português dominaram o encontro por completo, tendo muito mais tempo a bola e rematando muito mais, mas esbarraram consecutivamente na bem organizada e muito solidária defensiva dos campeões asiáticos.

A Colômbia teve mais dificuldades na primeira parte, em que só conseguiu criar uma situação clara de golo, aos 13 minutos, num cabeceamento de James Rodríguez que saiu muito pouco ao lado do poste direto, após centro da direita de Roger Martínez.

Na segunda parte, Yerry Mina, aos 56 minutos, Roger Martínez, aos 62 e 65, também tiveram boas ocasiões, mas o golo só chegou aos 86, com Zapata -- que tinha faturado no mesmo minuto à Argentina - a cabecear certeiro, depois de uma 'trivela' de James.

O Qatar, que se tinha estreado com um empate 2-2 com o Paraguai, depois de estar a perder por 2-0, ainda tentou chegar à igualdade, num jogo em que pouco rematou, mas, já aos 90+4 minutos, foi a Colômbia que quase voltou a faturar, por Zapata.

Com o Argentina - Paraguai por disputar, a Colômbia lidera o Grupo B com seis pontos, contra um dos paraguaios e do Qatar e ainda nenhum dos argentinos.