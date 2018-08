O francês Sebastian Corchia é o novo reforço do Benfica.

O defesa direito chega do Sevilha por empréstimo de um ano, com o Benfica a pagar a totalidade do salário.

Segundo a imprensa espanhola, o clube da Luz pagou 700 mil euros pela cedência e ainda a totalidade dos salários do jogador, de 2,5 milhões de euros brutos por temporada.

Corchia vai ficar uma temporada, mas os encarnados ficam com opção de compra, avança esta manhã a imprensa desportiva.

O internacional de 27 anos chega a Lisboa nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar pelo Benfica.