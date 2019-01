Corona vai renovar com o FC Porto

Jesús Corona vai renovar contrato com o FC Porto. A notícia foi avançada por Matías Bunge, empresário do jogador, em entrevista à TSF.

"Estamos em negociações, até porque o FC Porto ficou surpreendido com interesse de outros clubes no mercado de inverno. Em breve voltaremos a reunir, vamos conversar e concluir o processo de renovação. É o que está acertado e irá acontecer para interesse e satisfação de todas as partes. Seguramente que irá renovar contrato com o FC Porto."

O agente de Jesús Corona confirma a renovação do jogador

A SAD do FC Porto não quer correr o risco de Jesús Corona chegar ao último ano de contrato sem ter a sua situação no clube resolvida, pretendendo evitar que aconteçam novos casos como os de Reyes, Marcano, Brahimi ou Herrera.

Como Corona esgota o seu vínculo em 2020, o FC Porto está a negociar o prolongamento do contrato.

Em declarações à TSF, o agente de Corona garantiu o desfecho das negociações para breve, referindo que "este é o melhor momento de Corona desde que chegou ao FC Porto. Está a ser decisivo em todos, é importante para a equipa. Tem tido a confiança do treinador e tudo tem feito para continuar a merecer a confiança de Sérgio Conceição. O Corona está feliz."

Jesús Corona, de 26 anos, chegou ao FC Porto em 2015, adquirido ao Twente, pela verba de 10,5 milhões de euros por 70% do passe e ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.