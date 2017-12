Cortesia 2.0: "Este é o futuro do futebol português", diz Tondela

Em tempos de filhoses, sonhos, doces, presentes, alegrias e angustias, o futebol português dá um miminho a quem gosta do lado bom deste desporto. Em jogo antecipado da jornada 16, o Tondela bateu no sábado o Vitória de Guimarães por 1-0 e deu uma palavrinha de conforto aos minhotos. A troca de simpatias aconteceu depois do jogo, no Twitter:

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Vítor Ramos é o diretor de Comunicação do Tondela e conversou este domingo com A TSF. Sobre o gesto, considera uma obrigação. "Estamos a tentar que outros clubes nos sigam, porque é um bom exemplo para o nosso futebol. Queremos manter esta postura, este é o futuro do futebol português", defende Ramos.

O diretor do Tondela considera que a comunicação dos grandes e pequenos é muito diferente e aproveita para censurar o clima de guerra e os programas de televisão. "Este não é o futuro do futebol português. O futebol tem de contar com todos, não apenas com alguns".

"Estamos a tentar que outros clubes nos sigam", diz Ramos

Vítor Ramos censura clima de guerra no futebol português e diz que comunicação de grandes e pequenos é diferente

"Na última temporada, perdemos em casa do Vitória e tivemos um gesto muito semelhante, a elogiar o comportamento dos adeptos do Vitória e a paixão que revelam pelo seu clube. Na altura também não foi ponderado, tínhamos acabado de perder, estávamos numa situação muito mais complicada do que aquela que estamos agora, estávamos em zona de despromoção. Não é fácil um clube que está em risco de vir a descer de divisão elogiar o adversário que o venceu, mas nós fizemo-lo..."