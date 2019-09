"Cristiano é uma referência mundial, mas o João já está a causar sensação em Espanha"

Por Miguel Jorge Fernandes 18 Setembro, 2019 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

A Liga dos Campeões junta os melhores jogadores em noites de futebol no "velho continente". Portugal está representado ao mais alto nível em diversos clubes, e, esta quarta-feira, a passadeira estende-se para dois números 7. João Félix recebe em casa Cristiano Ronaldo.

Em Madrid, a partir das 20h00, o Wanda Metropolitano, terá no relvado 22 jogadores de futebol à procura da glória europeia. Um dos mais novos é português, Félix, com a missão de provar que vale os 126 milhões de euros que a direção "colchonera" pagou ao Benfica.

De regresso a Madrid, Cristiano Ronaldo já quase nada tem a provar, apenas a manter. CR7 vai novamente enfrentar uma equipa espanhola, depois de ter trocado o Real Madrid pela Juventus. O capitão da Seleção Nacional, é o rei da "Champions" em títulos, golos e minutos. Tudo serve para Ronaldo estar motivado em arrancar mais uma época europeia.

Álvaro Domínguez: "Ronaldo vai enfrentar um jogador que é uma grande promessa do vosso país, o João Félix"



A TSF entrevistou Álvaro Domínguez, antigo jogador do Atlético de Madrid, que sublinha o mediatismo que esta partida vai ter em Portugal: "Ninguém vai querer perder este jogo, porque vai estar em campo uma das grandes referências do futebol mundial, dos últimos anos, o Cristiano Ronaldo."



O antigo defesa colchonero diz ainda que CR7 "vai estar a enfrentar um jogador que é uma grande promessa do vosso país. O João Félix também está a causar sensação aqui em Espanha. Por isso, é um jogo interessante para acompanhar", disse Álvaro Domínguez, antigo internacional espanhol, que realizou 120 jogos com a camisola "colchonera" entre 2008 e 2012.

Equipas espanholas e italianas enfrentar-se-ão num "duelo que será muito tático". Nesta entrevista à TSF, Álvaro Domiguez diz que "Sarri é um treinador com muita experiência, conhece muito bem o futebol, e sendo italiano vai certamente apostar muito na defesa. Mas é um pouco o que também faz o Atlético de Madrid. Sendo uma equipa que é forte, vai tentar defender muito bem a baliza. Eles não criam muitas oportunidades de golo. Mas as que têm conseguem aproveitar", destacou o antigo internacional espanhol à TSF.

Sangue lusitano em mais uma jornada Liga dos Campeões



Há mais ligações portuguesas nesta jornada. É o caso da partida Shakhtar Donetsk - Manchester City com Bernardo Silva e João Cancelo a rivalizarem com o treinador Luís Castro, nos ucranianos. Depois o técnico Pedro Martins do Olympiacos que prepara a receção ao Tottenham. Não esquecer que dois campeões europeus vão jogar na Alemanha. João Mário e Éderzito com a camisola do Lokomotiv de Moscovo vão desafiar em Leverkusen, o Bayer.

Nesta segunda noite de Liga dos Campeões o PSG - Real Madrid também vai juntar em frente aos ecrãs muitos adeptos do futebol, mesmo que Neymar não vá a jogo. O avançado dos parisienses vai cumprir o primeiro de dois jogos de castigo.

Calendário

Grupo A

Club Brugge- Galatasaray - 17h55

PSG-Real Madrid - 20h00

Grupo B

Olympiacos-Tottenham - 17h55

Bayern Munique-Estrela Vermelha, 20h00

Grupo C

Dínamo Zagreb-Atalanta - 20h00

Shakhtar Donetsk-Manchester City - 20h00

Grupo D

Bayern Leverkusen-Lokomotiv Moscovo, 20h00

Atlético de Madrid-Juventus - 20h00