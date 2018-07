Cristiano Piccini já está em Valência

"Bem-vindo, Cristiano" escreve em manchete o jornal SuperDeporte de Valência. O negócio ainda não foi confirmado, mas Cristiano Piccini vai trocar o Sporting pelo Valência.

Á chegada a Espanha o jogador italiano deixou-se fotografar quando assinava camisolas dos adeptos do clube "ché", mas também com a capa de um dos jornais desportivos locais nas mãos. É essa a imagem que preenche hoje a manchete do SuperDeporte, jornal que diz, Piccini deve ser oficializado esta segunda-feira, logo depois de cumprir exames médicos.

Cristiano Piccini regressa a Espanha depois de uma temporada no Sporting. Em 2017/2018 cumpriu 40 jogos de leão ao peito. Antes tinha estado quatro temporadas no Bétis de Sevilha.