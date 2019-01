Cristiano Ronaldo vai jogar esta quarta-feira a final da Supertaça de Itália e pode conquistar o seu primeiro troféu ao serviço da Juventus, num jogo frente ao AC Milan, que vai decorrer em Jeddah, na Arábia Saudita.

A competição disputa-se mais tarde do que é habitual na época desportiva, e terá como palco um sítio também ele diferente: o Médio Oriente. Juventus e AC Milan começam a jogar partir das 17h30.

Massimiliano Allegri não voltou a esconder a admiração por Cristiano Ronaldo e na antevisão à Supertaça italiana, voltou a elogiar o português esperando que CR7 consiga ser decisivo no jogo frente aos milaneses.

Até porque Ronaldo já sabe o que é marcar golos ao AC Milan. CR7 já "balançou" as redes da equipa de Milão quando jogava no Manchester United, Real Madrid e também já marcou esta temporada ao serviço da Juventus.

Cristiano Ronaldo chegou esta temporada à Juventus, depois de nove anos ao serviço do Real Madrid, e esta quarta-feira vai querer somar o 27.º título da carreira.

Curiosamente a primeira medalha sénior de Cristiano Ronaldo também surgiu numa Supertaça, mas em Portugal, em 2002. Na época o Sporting venceu o Leixões, por 4-1. Cristiano Ronaldo, ainda muito jovem, não saiu do banco de suplentes.

Além de Ronaldo, também João Cancelo faz parte da equipa da Juventus e pode conquistar o primeiro título fora de Portugal, depois de ter vencido uma uma Liga, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga em 2013/14, ao serviço do Benfica.

Supertaça de Itália na Arábia Saudita causa forte polémica

A realização da Supertaça de Itália na Arábia Saudita está envolta em polémica. A discriminação de género é uma realidade no país e as mulheres que quiserem assistir ao jogo entre Juventus e AC Milan terão de entrar no estádio, em Jeddah, acompanhadas por homens.

Depois da Série A, organizadora do evento, ter decidido "levar" a final para a Arábia Saudita, o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, revelou que não iria assistir ao encontro porque as mulheres não têm autorização para entrarem sozinhas,

De acordo com a organização local desta final da Supertaça, as mulheres vão estar sentadas numa zona mais longe do relvado para assistirem ao encontro entre a equipa de Cristiano Ronaldo e o AC Milan.

Série A italiana destaca mudança histórica

Gaetano Micciché, dirigente da Série A italiana, responde a esta polémica com um passo importante que vai ser dado com a realização da final no país árabe. "A nossa Supertaça será recordada como a primeira competição internacional oficial em que as mulheres sauditas poderão ver ao vivo", disse.

A Arábia Saudita aprovou em janeiro de 2018 a entrada das mulheres no estádio, mas acompanhadas por homens. Antes estavam proibidas de assistir ao vivo a uma partida de futebol.