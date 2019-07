Da Luz para a Bombonera. Presidente do Boca Juniors anuncia Salvio

© Twitter/@TanoAngelici

O argentino Eduardo Salvio foi, esta quarta-feira, confirmado como jogador do Boca Juniors. O presidente do clube de Buenos Aires, Daniel Angelici anunciou, no Twitter, a chegada do internacional de 29 anos.

Embora ainda não tenha sido oficializada a transferência, o presidente do 'Boca' desejou as boas-vindas ao internacional argentino na sua conta de Twitter, na qual surgiu ao lado do jogador numa fotografia em que este segurava uma camisola do clube.

Eduardo "Toto" Salvio estava no Benfica chegou ao Benfica em 2010, tendo saído na época de 2011/2012 para o Atletico Madrid. No defeso seguinte regressou à Luz, onde esteve nos últimos sete anos.

A saída de Salvio do Benfica vinha a ganhar forma nos últimos dias, depois do jogador não ter seguido com a equipa para a digressão nos Estados Unidos.