Da "mancha no nome do Benfica" à condenação feita por "toda a gente"

Bruno Costa Carvalho e Jaime Antunes, antigos candidatos à presidência do Benfica, reagiram à declaração de Luís Filipe Vieira no âmbito das acusações no processo e-toupeira, em que a SAD do clube encarnado é considerada arguida.

"Queiramos ou não é sempre uma mancha que se põe no nome do Benfica, que caso o Benfica tenha razão no fim do processo terá que evidentemente ativar os meios legais à sua disposição." A opinião é de Bruno Costa Carvalho, que se mostra preocupado com a situação do clube e com a imagem que está a ser transmitida, inclusive para o estrangeiro.

Neste sentido, o ex-candidato à liderança do clube da Luz salienta que o "mau bocado" que o Benfica está a passar está a ter uma "repercussão bastante grande" noutros países, o que "até em termos de patrocinadores pode ter efeitos muito negativos", realça.

No discurso de Vieira, Bruno Costa Carvalho lembra que está também em causa o que o presidente "não disse". "Foi não ter dito nenhuma palavra relativamente a Paulo Gonçalves, o que para mim é sintomático e penso que poderá indiciar um afastamento imediato de Paulo Gonçalves da estrutura do Benfica, uma vez que neste momento não faz qualquer sentido, perante a acusação, permanecer no clube", destacou o benfiquista.

"Neste momento não faz qualquer sentido que Paulo Gonçalves permaneça no Benfica." Ouça as declarações de Bruno Costa Carvalho ouvido por Filipe Santa Bárbara

Já Jaime Antunes não esperava outra declaração por parte do presidente dos encarnados. "Ele fez a declaração que neste momento era necessária e aquilo que ele podia dizer, porque verdadeiramente o Benfica tem uma posição neste processo que é clara: 'o Benfica não praticou nenhum ato ilegal e do qual os benfiquistas se possam envergonhar'", frisou.

Sendo esta a "posição da SAD, o presidente limitou-se a dar a cara e a dizer aos benfiquistas 'estejam tranquilos, não fizemos nada de errado e, portanto, esta acusação é infundada e vamos demonstrar que é infundada'".

O ex-candidato acredita que o Benfica e Paulo Gonçalves "se deviam resguardar um pouco em termos das suas aparições públicas" até que o caso seja decidido na justiça.

E esse é um ponto fundamental para Jaime Antunes. "Não sei qual é a intenção mas toda a gente está a condenar o Benfica. O Benfica será condenado, e espero bem que não o seja, quando o juiz o condenar. Não tenho nenhuma razão para não acreditar no presidente do Benfica", concluiu o benfiquista.