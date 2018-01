Paulo Gonçalves não recupera e falha 40.ª edição

O motard português Paulo Gonçalves (Honda) não vai participar na 40.ª edição do Rali Dakar, que arranca no sábado, depois de não ter recuperado de uma lesão no ombro, disse hoje à Lusa a sua assessoria de imprensa.

Apesar de ter participado no primeiro 'shakedown' da prova, como teste físico às limitações que trazia, o piloto sentiu dores na transposição das dunas e decidiu abandonar a prova.

O campeão do mundo de todo o terreno de 2013, e segundo classificado nas motos do Dakar2015, já tinha sofrido uma lesão na última prova do Mundial em 2017, em Marrocos, e o azar voltou a bater à porta no final do ano, depois de uma queda durante um treino, que o deixou magoado num obro e afetou a sua preparação para o Dakar.

O piloto de Esposende, de 38 anos, é a segunda baixa lusa em poucos dias para a 'prova rainha' do todo o terreno, depois de Mário Patrão ter abandonado na quarta-feira, após ter sido operado de urgência a uma apendicite aguda, reduzindo o contingente nas motos a dois pilotos, Joaquim Rodrigues (Hero) e Fausto Mota (KTM).

Para o lugar do português, a Honda escolheu o chileno Pablo Cornejo, 28.º classificado nas motos no Dakar2017.

A 40.ª edição do Rali Dakar arranca no sábado, com partida em Lima, Peru, e termina em 20 de janeiro, em Córdoba, na Argentina.