Daniel Ramos garante Desportivo de Chaves à procura de pontos no Dragão

O treinador do Desportivo de Chaves, Daniel Ramos, assumiu esta sexta-feira que quer começar a época "a somar pontos" apesar do "elevado grau de dificuldade" na visita ao FC Porto, na 1.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Este será um jogo de exigência máxima, pois é frente ao campeão nacional, mas queremos começar da melhor forma possível, a somar pontos", alertou o técnico dos 'flavienses' em conferência de imprensa para a partida que se realiza no sábado, às 21:00, no Estádio do Dragão.

Apesar das dificuldades esperadas, Daniel Ramos acredita num bom resultado da sua equipa, que quer "fazer uma boa época".

"Os jogadores vão aproveitar o primeiro jogo para começar a demonstrar aquilo que querem e a imagem e ideia de jogo que está a ser trabalhada", explicou.

Para o treinador do emblema de Trás-os-Montes, a deslocação ao terreno dos 'azuis e brancos' tem "algo de muito específico", por defrontar o campeão em título que joga em casa após a conquista da Supertaça frente ao Desportivo das Aves, em 04 de agosto, por 3-1.

Na expectativa que os seus jogadores sejam "colocados sob uma exigência grande", o técnico de 47 anos garante uma equipa "concentrada e motivada" e "capaz de complicar" um adversário que irá ter "o domínio do encontro".

"Haverá momentos em que também vamos ter a bola, e vamos tentar ter oportunidades e, se possível, chegarmos ao golo para discutirmos o jogo", atirou.

O Desportivo de Chaves nunca somou pontos na visita ao FC Porto para a I Liga, algo que para Daniel Ramos é "mais um fator de motivação".

Perante as possíveis ausências no adversário, como as dos atacantes Soares e Marega, Daniel Ramos lembrou que também a sua equipa terá duas baixas, do defesa Paulinho e do médio Bressan, por castigo.

"Cada treinador quer ter o máximo de opções possíveis e os jogadores no melhor momento de forma, mas quando algum está impedido preparamos os outros para superar as adversidades", sustentou.

O médio e reforço do clube 'transmontano' para a nova temporada João Teixeira, também encara a partida com o "pensamento em arrancar pontos" para conseguir "uma excelente estreia no campeonato".

"É um desafio grande, contra o campeão nacional, mas apenas no campo é que se confirma, ou não, o estatuto que as equipas têm", realçou o ex-Vitória de Setúbal.

O jogador de 24 anos considera que o plantel dos 'portistas' está "recheado de qualidade" e não dá importância às baixas que a equipa de Sérgio Conceição possa ter.

"Quer joguem os habituais titulares, quer joguem os jogadores que têm menos oportunidades, o FC Porto estará sempre forte", alertou.

A formação 'azul-grená' já fez história na nova temporada, ao conseguir o apuramento inédito para a fase de grupos da Taça da Liga, em 29 de julho, após ter vencido o Arouca, do segundo escalão, nas grandes penalidades, depois de um 'nulo' no tempo regulamentar.