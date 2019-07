David Tavares "blindado" no Benfica por 66 milhões de euros

© SL Benfica

O Benfica anunciou a renovação de contrato de David Tavares até 2024. O médio fica com cláusula de rescisão fixada em 66 milhões de euros.

David Tavares está na formação do Seixal desde 2016/2017, depois de ter passado pela academia do Sporting.

O médio ofensivo treinou esta quarta-feira de manhã com a equipa principal às ordens de Bruno Lage, sendo um dos cinco jovens formados no Caixa Futebol Campus, que vão integrar a pré-época do Benfica.

O jogador de 20 anos passou por uma lesão grave - ligamento cruzado do joelho esquerdo - no início da última época, regressando aos relvados em março de 2019.

Esta temporada volta a ter uma oportunidade de se mostrar ao treinador da equipa principal do Benfica.

"Quando recebi a notícia não estava nada à espera. Depois da minha lesão e de ter estado muito tempo parado voltei a ter uma oportunidade, isso só demonstra a confiança que o Clube tem em mim, o que me deixa muito contente", confessou David Tavares.