Outra vez no Minho, a Volta a Portugal em bicicleta tem, esta sexta-feira, uma curta etapa, com passagem por dois dos mais relevantes santuários religiosos do Norte de Portugal, o Bom Jesus e o Sameiro.

Os ciclistas partem de Barcelos às 13h30 e vão percorrer 147,6 quilómetros até chegarem ao destino desta oitava etapa, Braga.