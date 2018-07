"Deem-lhes tempo e espaço." O pedido de José Peseiro aos adeptos do sporting

O Sporting já terminou o estágio na Suíça, o primeiro em que a equipa esteve às ordens de José Peseiro, e o treinador dos leões garantiu, em declarações à Sporting TV, que está orgulhoso do novo desafio, deixando ainda uma promessa aos adeptos do clube de Alvalade.

"Queremos ganhar todos os jogos, mas não precisamos de queimar etapas. Acolham os jogadores logo no primeiro jogo com apoio e transmitam-lhes confiança. Queremos uma cultura de exigência e responsabilidade no clube, mas deem-lhes tempo e espaço. Temos potencial, história, estrutura e uma massa associativa fantástica para alcançar o que todos queremos", pediu o treinador do Sporting aos adeptos.

No mesmo sentido, o técnico enalteceu a necessidade de "deixar as desconfianças de lado", pedindo "paciência e tolerância" aos adeptos. "Acima de tudo está o Sporting. Estamos aqui unidos para uma Liga que queremos disputar ao nível da exigência do Sporting", assegurou.

Em plena pré-temporada, José Peseiro explica que "o mais importante" é a forma como as coisas estão a ser feitas. "Temos de ser assertivos nas escolhas. Podíamos já ter resolvido algumas coisas mas impedíamos outras. Gostaria de ter já o grupo fechado, mas podia hipotecar outras coisas no Sporting, e nós não queremos hipotecar o futuro do Sporting", explicou.

"Temos de saber os jogadores que vão regressar, porque já podíamos ter contratado jogadores. Podem voltar porque gostam do Sporting", disse o técnico, referindo-se aos atletas que pediram a rescisão por justa causa após os ataques de Alcochete. Dos nove, Rui Patrício e William Carvalho já foram apresentados noutros clubes.

Bruno Fernandes, o único jogador que, até ao momento, regressou ao clube de Alvalade depois da rescisão e Nani mereceram elogios de José Peseiro. "Queremos jogadores de qualidade e eles têm, caráter e eles têm, vontade de vencer. O Nani foi feliz no Sporting, esteve na última vitória na Taça. O Bruno Fernandes foi o melhor jogador do ano passado. Dois jogadores que sabem que é um clube de exigência porque já cá estiveram", explicou o técnico.

Sobre o desafio que abraçou na presente temporada, Peseiro assegura que "se tivesse receio não aceitaria este desafio, que não é fácil, face ao momento conturbado do Sporting nos últimos tempos".

"Muita gente poderá pensar que não começámos na linha de partida como os nossos adversários, mas reconhecer que temos potencial permite-nos pensar ser possível fazer coisas muito boas", garantiu, reiterando que o convite "foi um privilégio".

"Aceitei depois de conversas com Sousa Cintra. Um clube enorme, mas quem quer desafios só pode estar num clube com esta dimensão e responsabilidade", disse ainda o treinador leonino.