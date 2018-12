Depois da tempestade, veio a primeira goleada do Benfica esta época

O brasileiro Jonas, aos 49 minutos, um golo na própria baliza de Bruno Nascimento, aos 57, Rafa, aos 68, e Seferovic, aos 89, marcaram os golos do Benfica, após uma semana em que foi equacionada a permanência de Rui Vitória, na sequência da goleada sofrida terreno do Bayern Munique (5-1).

Ouça o relato dos quatro golos do Benfica

Nas declarações após o jogo Rui Vitória mostrava satisfação: "senti-me um treinador de um grande clube. Estamos aqui para lidar com todo o tipo de situações. Sentimos o apoio principalmente na segunda parte e assim o Benfica torna-se muito forte. De certeza que hoje ganhámos confiança em alguns adeptos. Foi um passo importante para acrescentar esse orgulho".

O treinador encarnado falou também de uma nova fase: "uma nova vida para todos nós. Vamos dar um passo importante e o fundamental é que houve esta qualidade. Vamos entrar num ciclo de jogos e temos que enfrentar com esta determinação. A vida é feita de etapas e de conquista diária. É assim que eu vejo e vamos continuar".

Os 'encarnados' somaram a segunda vitória consecutiva na prova e subiram provisoriamente ao segundo lugar, com 23 pontos, menos um do que o líder e campeão FC Porto, que visita o Boavista no domingo, mas podem, ainda hoje, ser ultrapassados pelo Sporting de Braga, quarto com 21, caso vença na receção ao Moreirense.

Na entrevista rápida após o jogo, o técnico encarnado admitiu receber este resultado com "muita alegria" e que a prestação dos seus jogadores na segunda parte o deixou "muito satisfeito" porque "foi categórica" que o "deliciou".

O Feirense, que soma nove jogos sem vencer no campeonato, caiu para o 16.º lugar com os mesmos nove pontos de Tondela, Boavista e Nacional.