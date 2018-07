Depois de Ronaldo e Messi, agora é James Rodriguez condenado por fuga ao fisco

James Rodríguez foi condenado a pagar 11,65 milhões de euros ao fisco espanhol. A justiça espanhola considerou que o jogador de futebol colombiano cometeu fraude fiscal, ao não declarar 6,35 milhões de euros, em 2014, quando jogava no Real Madrid.

O jornal El Mundo afirma que este é uma das penas mais significativas na história do futebol espanhol.

James Rodríguez, que agora alinha pelo Bayern de Munique, terá apresentado os dados fiscais enquanto não residente em Espanha e as autoridades tributárias abriram uma investigação, para averiguar se o colombiano poderia mesmo gozar desse estatuto - ficando provado que o jogador deveria ter apresentado a morada fiscal espanhola.

O ponto mais grave da acusação está relacionado com os direitos de imagens do jogador. James Rodríguez terá vendido a exploração dos direitos ao empresário português Jorge Mendes, por 12 milhões de euros. Como James Rodríguez não apresentou a morada fiscal espanhola, pagou apenas uma pequena parte da quantia dos impostos que deveria ter pago, faltando 4,9 milhões de euros.

O fisco espanhol considerou, no entanto, que tudo não passou de um erro não premeditado na forma como a tributação foi realizada.

O futebolista irá ainda ver-se obrigado a declarar em Espanha os 3 milhões de euros do salário que recebeu no Mónaco, em 2014, uma vez que esteve isento de impostos no Principado do Mónaco - o que corresponde a cerca de 1,35 milhões de euros.

De acordo com agência de notícias EFE, já esta quinta-feira, as autoridades tributárias espanholas chegaram a um acordo com Cristiano Ronaldo , ex-colega de James Rodríguez no Mónaco e, também ele, representando por Jorge Mendes em direitos de imagem. O português, acusado de fuga ao fisco, terá de pagar de uma multa de quase 19 milhões de euros e foi-lhe aplicada uma pena suspensa de dois anos de prisão.

Há um ano, foi o argentino Lionel Messi, estrela do FC Barcelona, quem foi condenado a uma multa de multa de 252 mil euros , por ter defraudado o fisco espanhol em 4,1 milhões de euros.

Nomes como Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho e Radamel Falcao também já foram implicados em processos de fuga fiscal em Espanha.