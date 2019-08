© Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF 31 Agosto, 2019 • 22:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting mostrou-se desiludido no final da primeira derrota dos leões no campeonato. Marcel Keizer deu a cara pela equipa e assumiu a responsabilidade pelo resultado, num jogo que terminou com assobios nas bancadas de Alvalade.

Pub Pub

"Penso que a primeira parte correu bem e a segunda não. Depois do 2-1 não fomos capazes de controlar o jogo. É normal que os adeptos não gostem de perder os jogos e reajam. O responsável sou eu", disse.

Pub Pub

Questionado sobre a eventual saída de Bruno Fernandes, o técnico holandês reafirmou que "tudo pode acontecer" até ao fecho de mercado.

"Em relação à continuidade de Bruno Fernandes faltam dois dias para o fecho do mercado. Não sei o que pode acontecer. No Sporting todos estão a trabalhar para o melhor da equipa. Sou responsável pelo jogo, pelos jogadores e neste jogo não jogámos bem. Vamos fazer agora a paragem. Temos 10 dias para trabalhar e preparar o próximo jogo", explicou.

"Todos sabem da situação financeira do clube. Nestes dois dias tudo pode acontecer. Não conto perder nenhum jogador que compõe atualmente o plantel. Vamos ver o que acontece nos próximos dias", concluiu.